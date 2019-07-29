سعر الجنيه الاسترليني في مصر اليوم الإثنين 29-7-2019
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:11 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين 29-7-2019، وتستعرض بوابة الفجر بحسب موقع الدولار لايف، وجاء متوسط سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم مسجلاً 21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الاسترليني أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة ٢١٫١١ جم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني ٢١٫١٨ جم.
وتستعرض "الفجر" أسعار الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى طبقًا لموقع الدولار لايف:
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى
21٫15 جنيها للشراء
21٫32 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21 جنيها للشراء
21.51 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.01 جنيها للشراء
18. 21 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.05 جنيها للشراء
21.20 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.09 جنيها للشراء
21.28 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.01 جنيها للشراء
21.18 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع.
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