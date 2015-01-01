رونالدو مُشيداً بـ"مدريد": أتمنى العودة

تمنى البرتغال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن يعود مجدداً إلى مدينة مدريد يوماً ما بعد مغادرتها والذهاب إلى إيطاليا في صيف 2018 الماضي.





وتسلم رونالدو، اليوم الإثنين، جائزة "ماركا" للأساطيروذلك وسط حضور خاص من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.





وقال رونالدو، في تصريحاته عبر "راديو ماركا": "أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثل مدريد".





كما وجه "الدون" شكره للذين ساعدوه في مسيرته حيثُ قال: "أتشرف بكل من ساعدني في تحقيق هذه الجائزة، إنه فخر لي، وآمل أن أعود إلى مدريد قريبًا".





فيما تغنى "رونالدو" بمدينة مدريد قائلاً: "أتيت إلى مدريد كثيرًا، إنها مدينة تميّزت من خلالها كثيرًا، ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل على المستوى الشخصي أيضًا".





وتابع حديثه: "لديّ صالات رياضية وعيادة ونهاية بالفندق وأيضًا هناك بالطبع ريال مدريد، النادي الذي لعبت فيه لمدة تسع سنوات".





وأكمل: "ليس من السهل أن أترك ريال مدريد وبالطريقة التي فعلت بها، ليس من السهل أن أبدأ في بلد جديد".



