لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا (صور)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:06 م
أيمن يحيي
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استقبلت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، لجنة طبية للقوات المسلحة لإنهاء اجراءات تجنيد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كليات جامعة طنطا بحضور العميد أركان حرب وفيق محمد ابراهيم مدير منطقة التجنيد، وأعضاء اللجنة الطبية.
وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، في كلمته التي ألقاها خلال لقائه بالطلاب، أن هذا الاجراء يأتي تسهيلًا من الجامعة على أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد، وذلك من خلال اجراء الكشف الطبي داخل الجامعة في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
ومن جانبه قال العميد أركان حرب وفيق محمد ابراهيم أن الطلبة المستهدفين من الكشف الطبي من ذوي الإحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على استمرارية ارسال اللجان الطبية لانهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة، مضيفًا أنه سيتم بعد ذلك التنسيق مع إدارة الجامعة لتسليم شهادات الاعفاء والمستخرجة على نفقة القوات المسلحة للطلاب الذين تم الكشف الطبي عليهم.
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