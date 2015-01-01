لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا (صور)

استقبلت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، لجنة طبية للقوات المسلحة لإنهاء اجراءات تجنيد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كليات جامعة طنطا بحضور العميد أركان حرب وفيق محمد ابراهيم مدير منطقة التجنيد، وأعضاء اللجنة الطبية.





وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، في كلمته التي ألقاها خلال لقائه بالطلاب، أن هذا الاجراء يأتي تسهيلًا من الجامعة على أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد، وذلك من خلال اجراء الكشف الطبي داخل الجامعة في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



