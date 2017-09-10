تجديد حبس 3 موظفين بـ"مياه القليوبية" 15 يوما لاتهامهم باختلاس 10 ملايين جنيه
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:05 م
محمد نبيل
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قررت النيابة العامة، تجديد حبس 3 موظفين خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية "فرع شبرا الخيمة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم باختلاس مبالغ مالية تقدر بالملايين من عهدة الشركة.
وكانت لجان تحقيق قد كشف خلال قيامها بفحص ومراجعة المستندات الخاصة بالتوريد بوجود تلاعب فى مستندات الشركة وبعد استيفاء كافة الإجراءات تم إخطار رجال هيئة الرقابة الإدارية وعلى الفور تم عمل اللازم وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة.
وكشفت لجان التحقيق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قيام 3 من موظفى الخزينة بفرع شبرا الخيمة بإجراء تلاعبفي المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني وإشعارات ودفاتر التوريد لصالح حساب الشركة بالبنك.
وبلغ إجمالى الاختلاسات 10 ملايين جنيه وفور إخطار الرقابة الإدارية اتخذت اللازم وألقت القبض على المتهمين وذلك في إطار ملاحقة الفاسدين وإحالتهم للتحقيق.
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