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برشلونة يُبرم صفقة جديدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:07 م
برشلونة يُبرم صفقة جديدة
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مني العوضي
 
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تعاقد نادي برشلونة مع المدافع البرازيلي الشاب إجور جوميز ليمثل صفوفه قادماً من كويمبرا البرتغالي لمدة خمسة مواسم.

ويعد جويز "18 عاماً" هو التوقيع الأول للنجم فيكتور فالديز مدرب فريق برشلونة تحت 19 عاماً بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وشهد اليوم الاثنين، تقديم جوميز لاعباً لنادي برشلونة للالتزام بعد ذلك في فريق فيكتور فالديز.

ويسعى نادي برشلونة لتعويض رحيل مجموعة من مواهبه عن أكاديمية "لاماسيا" هذا الصيف ولعل أبرزهم تشافي سيمونز الذي انضم إلى باريس سان جيرمان.
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