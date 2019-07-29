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ميلان يحسم صفقة مميزة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:07 م
ميلان يحسم صفقة مميزة
لياو
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الفجر الرياضي
 
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حسم نادي اي سي ميلان الإيطالي صفقة جديدة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن ميلان حسم صفقة المهاجم البرتغالي رافاييل لياو مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة المدافع ديجالو (يقدر بنحو 5 مليون).

 

ومن المقرر أن يحصل نادي ليل على نسبة من أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب، الذي ربما جاء لتعويض الرحيل المحتمل لكوتروني إلى وولفرهامبتون روفرز الإنجليزي.

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