مدير الكرة بالإنتاج الحربي لـ"الفجر الرياضي": بيراميدز يضم محمود حمادة

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي انتقال محمود حمادة لاعب وسط الفريق لصفوف نادي بيراميدز.

وأضاف مهدي في تصريحات خاصة بأن اللاعب انتقل رسميا لصفوف بيراميدز ليصبح لاعبا في صفوفه.

وتابع اللاعب غادر معسكر الفريق المقام حاليًا في شرم الشيخ استعدادً للموسم الجديد، من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز وبداية مشواره مع الفريق ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.