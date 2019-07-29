مكرم أحمد: "ترامب" هدد بالقصاص من "ماكرون" بعد فرضه ضرائب على المنتجات الأمريكية

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصراع الاقتصادي بين أمريكا وفرنسا هي أزمة كبيرة وطارئة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الرئيس الفرنسي بالحماقة، وأكد أنه سيقتص منه بعد أن قرر فرض ضرائب على بعض المنتجات الأمريكية.





وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن "ترامب" شكك في جودة المنتجات الفرنسية وعلى رأسها النبيذ، مهددًا بفرض ضرائب جديدة عليها.



