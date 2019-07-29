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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه لمعسكر ليفربول

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:57 م
محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه لمعسكر ليفربول
محمد صلاح
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أسماء فايز
 
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ظهر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر فى المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين لتأدية مناسك العمرة.

 

ومن المفترض أن يتجة محمد صلاح خلال ساعات الي فرنسا من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق فى مدينة "إيفيان" الفرنسية لمواصلة الإعداد للموسم الجديد.

 

ويخوض ليفربول مباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام ليون الفرنسي فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتى الأحد المقبل بملعب "ويمبلي" فى بطولة الدرع الخيرية .

 

وقضى محمد صلاح موسميين رائعين مع نادى ليفربول توجهما بالحصول علي لقب دورى أبطال أوروبا فى الموسم الماضي علي حساب توتنهام ، وكذلك الحصول علي جائزة الحذاء الذهبي التى تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسمين الماضيين.

 

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه لمعسكر ليفربول
محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه لمعسكر ليفربول
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