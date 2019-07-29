محافظ كفر الشيخ لأوائل الثانوية الأزهرية أثناء تكريمهم: لا تنخدعوا (صور)

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أوئل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، من أبناء محافظة كفر الشيخ.





وهم الطالب مصطفي محمود سعد محمد شحاته، الحاصل علي المركز الثاني مكرر علي مستوي الجمهورية في الثانوية الازهرية القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85% علمي، من معهد شباس الملح بمركز ومدينة دسوق، والطالبة أمال محمد رزق عبدالعال، الحاصلة علي المركز السادس علي مستوي الجمهورية في الثانوية الازهرية الشعبة الأدبية بمجموع 613 درجة بنسبة 97.30%، من معهد فتيات أبو متولي بمركز ومدينة سيدي سالم، مقدمًا لهم خالص التهنئة ولأسرهم لأنهم يستحقوا التكريم، ومنحهم شهادات تقدير لتميزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح‪.‬





وقال محافظ كفر الشيخ، إن المتفوقين يبذلوا جهدًا كبيرًا حتى يصلوا إلى هذه النتائج المشرفة، لافتًا أن الثروة البشرية هى أعظم كنز فى الأمم ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب فى خدمة تعليمية متكافئة، والسعى إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًيا وثقافيًا وعلميًا ومساعدتهم، مشيدًا بالقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.





أضاف المحافظ، لأوائل الثانوية العامة الأزهرية على مستوى الجمهورية بالمحافظة، لا تنخدعوا بالحياة الجامعية، لأنكم ستتعاملون مع طلاب آخرين من كافة المستويات، وعليكم اختيار الأصدقاء، وبذل مزيد من الجهد للحفاظ على تفوقكم، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من أوائل الثانوية العامة لا يحافظون على مستواهم، لمصادقتهم طلاب ليسوا من مستواهم مما ينعكس سلبًا عليهم، مشيرًا إلى أنه سيتواصل معهم لمنحهم منح دراسية.



