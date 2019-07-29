هيدي كلوم تستمتع بإجازة رومانسية في كابري مع توم كوليتز (صور)

يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم تقضي أجمل أيام حياتها بقصة حبها مع توم كوليتزوالتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تركز عليها وسائل الإعلام.



