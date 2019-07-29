هيدي كلوم تستمتع بإجازة رومانسية في كابري مع توم كوليتز (صور)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:47 م
الفجر الفني
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يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم تقضي أجمل أيام حياتها بقصة حبها مع توم كوليتزوالتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تركز عليها وسائل الإعلام.
وقضت هيدي ذات الـ (46 عاما) إجازة ممتعة مع توم كوليتز في كابري بإيطاليا، وكان بصحبة كلوم اطفالها لكن لم يظهروا بالصورالتي التقطتها مصوري " البابارتزي " لهيدي وصديقها ونشرها عدد من المواقع الفنية وأبرزها "جاست جيرد".
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