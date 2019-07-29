ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إعلان حظر التجول في شمال كردفان بالسودان بسبب أعمال العنف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:54 م
إعلان حظر التجول في شمال كردفان بالسودان بسبب أعمال العنف
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
وفقًا لبيان صادر عن السلطات المحلية تم إعلان حظر التجول اليوم الاثنين في ولاية شمال كردفان بالسودان في أعقاب حوادث عنيفة خلال احتجاجات الطلاب.

وقال البيان نقلا عن المحافظ الصادق الطيب عبد الله قوله "حظر التجول ساري اعتبارا من يوم الاثنين من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي حتى اشعار اخر."

وأشارت إلى أن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهود الدولة للحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي وحماية حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
Advertisements
المزيد عن: شمال كردفان حظر التجول السودان أعمال العنف الاحتجاجية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات