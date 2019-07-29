إعلان حظر التجول في شمال كردفان بالسودان بسبب أعمال العنف

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وفقًا لبيان صادر عن السلطات المحلية تم إعلان حظر التجول اليوم الاثنين في ولاية شمال كردفان بالسودان في أعقاب حوادث عنيفة خلال احتجاجات الطلاب.



وقال البيان نقلا عن المحافظ الصادق الطيب عبد الله قوله "حظر التجول ساري اعتبارا من يوم الاثنين من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي حتى اشعار اخر."



وأشارت إلى أن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهود الدولة للحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي وحماية حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

