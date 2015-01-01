بالأرقام.. حصاد ما قدمه أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري
شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز تألق الكثير من المحترفين الأجانب من مختلف الجنسيات، وساهموا في قيادة أنديتهم نحو تحقيق الانتصارات بالبطولة المحلية.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد ما
قدمه أبرز المحترفين الأجانب في الدوري المصري:-
1- إيريك تراوري:
يعتبر لاعب بيراميدز من أفضل نجوم الدوري المصري هذا الموسم،
ولعب 28 مباراة (2413 دقيقة لعب)، نجح في تسجيل 12 هدفًا يحتل بها المركز الخامس بقائمة
الهدافين، وصنع 4 أهداف.
2- إبراهيما نداي:
السنغالي "نداي" لاعب وادي دجلة شارك في 32 مباراة
بواقع (2846 دقيقة لعب)، وسجل 11 هدفًا، وصنع 7 أهداف، وأصبح محل اهتمام الكثير من
الأندية التي ترغب في ضمه في مقدمتهم الأهلي والزمالك.
3- جون أنطوي:
مهاجم الأهلي السابق جون أنطوي شارك في 28 مباراة مع المقاصة
بالدوري هذا الموسم (2482 دقيقة لعب)، سجل 11 هدفًا، وصنع هدفين.
4- شيميلس بيكلي:
شارك في 29 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم مع (بتروجيت
والمقاصة)، بواقع (1766 دقيقة لعب)، وسجل 10 أهداف، وصنع 3 أهداف.
5- كينو:
البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المنتقل حديثًا لصفوف الجزيرة
الإماراتي، شارك في 32 مباراة بالدوري (2748 دقيقة لعب)، وسجل 8 أهداف، وصنع 11 هدفًا.
6- إيدو موسيس:
النيجيري ايدو موسيس لاعب حرس الحدود السابق والمنتقل حديثًا
لفريق مصر المقاصة، شارك في 30 مباراة بالدوري مع الفريق العسكري، (2401 دقيقة لعب)،
وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.
7- رزاق سيسيه:
الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري،
شارك في 32 مباراة بالدوري الموسم الحالي مع الفريق السكندري (2443 دقيقة لعب)، سجل
7 أهداف، وصنع 8 أهداف.
8- شيلونجو:
اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو شارك في 31 مباراة بالدوري
هذا الموسم مع (سموحة – الاسماعيلي)، بواقع (2224 دقيقة لعب)، سجل 7 أهداف وصنع مثلها.
9- فرجاني ساسي:
لعب التونسي فرجاني ساسي 22 مباراة بالدوري الممتاز مع الزمالك
بواقع (1850 دقيقة لعب)، سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف، كما شارك في مباراة بكأس مصر ولم
يسجل أي أهداف.
10- وليد أزارو:
المغربي وليد أزارو هداف الدوري الموسم الماضي، شارك مع الأهلي
في 22 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، (1729 دقيقة لعب)، سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف.
11- علي معلول:
لعب التونسي علي معلول 25 مباراة بالدوري الممتاز مع الأهلي
هذا الموسم (2169 دقيقة لعب)، سجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف، وخاض 8 مباريات في دوري الأبطال،
سجل هدفين وصنع هدفين.
12- أودا مارشال:
النيجيري أودا مارشال لعب 22 مباراة بالدوري الممتاز مع
(انبي – الاسماعيلي) بواقع (1144 دقيقة لعب)، سجل 6 أهداف.
13- محمود وادي:
الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي شارك في
26 مباراة بالدوري (1759 دقيقة لعب)، سجل 7 أهداف، وصنع هدفين.
14- عمر خربين:
السوري عمر خربين لاعب بيراميدز، شارك في 12 مباراة
(1020 دقيقة لعب)، سجل 6 أهداف وصنع هدفين.
15- أوستن أموتو:
النيجيري أوستن أموتو رغم انضمامه للمصري البورسعيدي في منتصف
الموسم لكنه قدم مستويات رائعة ولفت إليه الأنظار بقوة، حيث شارك في 11 مباراة
(571 دقيقة لعب)، وسجل 5 أهداف.