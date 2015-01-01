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كلب ضال يعقر 10 أطفال بالمنيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:52 م
كلب ضال يعقر 10 أطفال بالمنيا
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احمد الخميسي
 
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أصيب 10 أطفال، عقرهم كلب ضال، داخل قرية القيس التابعة لمركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا.

وتلقت عمليات النجدة بالمنيا بلاغا يتضمن إصابة 10 أطفال وسيدتين وهم: محمود أحمد 6 سنوات، شقيقه إسماعيل 7 سنوات، يمني على 3 سنوات، سلمي رضا 6 سنوات، رؤية محمد 4 سنوات، أحمد هلال 4 سنوات، يوسف حسين 5 سنوات، ياسين رضا 3 سنوات، بدر شريف 3 سنوات، فارس رجب 9 سنوات، جميعهم من أبناء قرية القيس بغرب مركز بني مزار، عقرهم كلب ضال، ونتج عن ذلك إصابتهم بجروح بالرأس والظهر والكتف والرقبة والوجه.

وجرى نقل جميع الحالات إلى مستشفى بني مزار حيث تم تطهير الجروح وإعطائهم مصل التيتانوس، ثم جرى نقلهم لمستشفى المنيا العام لإعطائهم مصل الكلب للحالات التي تحتاج لذلك، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.
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