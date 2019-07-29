حصاد "تغيير المدربين" بالدوري المصري.. 16 فريقًا يستهلكون 46 مدربًا ورقم قياسي لـ"بيراميدز"

سيطرت ظاهرة "تغيير المدربين" على الموسم الكروي الحالي بالدوري المصري (2018-2019)، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث استهلك 16 فريقًا من أندية الدوري المصري 46 مدربًا على مدار الموسم، وتم استثناء المدربين الذين تم تعيينهم بعد انتهاء مباريات أنديتهما بالدوري الممتاز هذا الموسم.





وكان نادي بيراميدز الأكثر تغييرًا للمدربين بالدوري المصري حيث تولي تدريبه هذا الموسم 5 مدربين ( ألبرتو فالنتيم – ريكاردو لافولبي – حسام حسن – أحمد حسن "مؤقت" – رامون دياز).





ونستعرض معكم حصيلة تغيير المدربين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم:-

1. بيراميدز ( ألبرتو فالنتيم - ريكاردو لافولبي - حسام حسن - أحمد حسن (مؤقت) - رامون دياز)

2. المصري البورسعيدي (حسام حسن - ميمي عبد الرازق - مصطفى يونس - إيهاب جلال)

3.سموحة ( على ماهر - طارق يحيى - عادل عبد الرحمن - حسام حسن)

4. الإسماعيلي ( خير الدين مضوي - جورفان فييرا - سيدومير يانيفسكي – محمود جابر)

5. النجوم (أنطونيو كالديرون - أحمد سامي - مؤمن سليمان – رمضان السيد)

6. بتروجيت (طارق يحيى - مؤمن سليمان - محمد عودة)

7.الأهلي (باتريس كارتيرون - محمد يوسف (مدرب مؤقت) - مارتن لاسارتي)

8. حرس الحدود ( عماد سليمان - طارق العشري)

9.الاتحاد السكندري ( محمد عمر - حلمي طولان – طلعت يوسف)

10.المقاولون (علاء نبيل - عماد النحاس)

11. طلائع الجيش ( محمد حلمي - لوك إيميل)

12. الجونة (هشام زكريا - حمادة صدقي)

13. إنبي ( خالد متولي - على ماهر)

14. المقاصة ( طلعت يوسف – جمال عمر "مؤقت")

15. الداخلية: (علاء عبد العال – ضياء عبد الصمد)

16. الزمالك: (كريستيان جروس – خالد جلال)





بينما حافظ فريقان فقط في الدوري المصري على مدربيهما طوال الموسم دون تغيير وهما:

- الإنتاج الحربي (مختار مختار)

- وادي دجلة (تاكيس جونياس)





وبعيدًا عن تغيير الأندية لمدربيها شهد الموسم الحالي ايضًا تولي 5 مدربين تدريب أكثر من فريق على مدار الموسم يتصدرهم حسام حسن وتولي تدريب 3 أندية (المصري – سموحة – بيراميدز) والمدربين هم:





- حسام حسن (المصري – بيراميدز – سموحة)

- علي ماهر (سموحة – إنبي)

- طارق يحيى (بتروجت – سموحة)

- طلعت يوسف (المقاصة – الاتحاد السكندري)

- مؤمن سليمان (النجوم – بتروجيت)