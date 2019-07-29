مجلس جامعة أسوان يوافق على بدء الدراسة في كليتين جديدتين بالتعاون مع جامعة مصر للتعلم الإليكتروني

وافق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب علي بدء الدراسة في كليتي إدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات التابعتين للجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعتين لإنشاء هاتين الكليتين داخل الحرم الجامعي بأسوان.













جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس جامعة أسوان الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة وحضور مستشاري ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة.





شهدت الجلسة تكريم عدد من قيادات وعمداء الجامعة عقب بلوغهم سن المعاش وتقديم الدروع التذكارية لهم وهم: الدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن عبد الباسط القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد نجدي القائم بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية، علاوة تقديم درع لروح المرحوم الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الراحل والذي وافته المنية منذ بضعة أشهر.









كما قرر مجلس جامعة أسوان استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء كلية السياحة والفنادق بالتنسيق مع المجلس الاعلي للجامعات نظرا لان أسوان هي محافظة سياحية وفي حاجة ماسة لكلية السياحة والفنادق.





واستعرض المجلس استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، علاوة علي مناقشة الاستعدادات الجادة لتنظيم جامعة أسوان للأسبوع الأول للجامعات الأفريقية خلال الفترة من 19 حتي 25 أكتوبر المقبل بمشاركة 15 جامعة افريقية و25 جامعة مصرية.







