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إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل بداية الموسم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:41 م
إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل بداية الموسم
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أحمد عصام
 
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تلقى فريق ريال مدريد ضربة موضعة أخرى في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة قوية على مستوى الكاحل.

وأصدر الفريق الأبيض على صفحته الرسمية بيانا بخصوص إصابة كورتوا قائلا : " بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل اطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بألتواء من الدرجة الثانية في الرباط الصليبي الكاحل الأيسر".

ولم تحدد مدة غياب كورتوا عن الملاعب في الفترة المقبلة حتى الآن، ولكنها ستكون ضربة موجعة للفريق خاصة بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة.
 
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