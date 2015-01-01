ختام مبادرة "احميها من ختان الإناث" في الإسماعيلية

اختتم اليوم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشي مقررة الفرع فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة احميها من ختان الإناث بعنوان رائدات من أجل التنمية الذي أقيم بالمجمع الإعلامي علي مدار يومين، والذي حاضر فيه نخبة من المتخصصين في الصحة ورجال الدين.





وجاء تنظيم المبادرة في إطار جهود الدولة لحملة "إحميها من الختان " التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي للطفولة والأمومة واستهدف البرنامج التدريبي ٧٣ من اعضاء الفرع وأعضاء لجنة حماية الطفل والرائدات الريفيات بالمحافظة.





وذلك وبحضور كوثر عبد الحميد مدير ادارة تنظيم الأسرة بالصحة والدكتورة هويدا مرسي مدير إدارة الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية بالصحة، والدكتور محمد احمد مدير إدارة الدعوة بالمحافظة والاب سوريال، وخديجة سليمان مسئول الأمومة والطفولة بالمحافظة، ومنال عبد العزيز أخصائي إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وشارك باللقاء العديد من الرائدات الريفيات ومساعدي رؤساء المدن والقرى واخصائي الإعلام بالصحة وأشرف علي اللقاء يوسف جرجس مدير مركز النيل للإعلام.





وفى كلمتها أشارت ماجدة النويشي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية الى رسائل الحملة المراد التوعية بها ومضمون التدريب موضوعات المنظور الاجتماعي لعادة ختان للإناث والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة وعرض رسائل حملة احميها من الختان وان هناك خمسة رسائل هادفة من تتفيذ هذه الحملة الرسالة الأولى الختان عادة وليست عبادة.





وتضمنت باقي الرسائل ان الختان عادة افريقية وليست من العبادات، وتوجد دول إسلامية كتيرة لا تعرف ختان البنات ومنهم السعودية التى ولد وعاش فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الهيئات الطبية في العالم تعتبر ختان البنات جريمة مخالفة لآداب المهنة كما ان ختان الإناث يعرض الفتاة لصدمة وذكرى مؤلمة ويفقدها الإحساس بالأمان.



