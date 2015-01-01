الجوازات تؤكد وجود تصريح سفر للمرأة في غياب ولي الأمر

أكدت الإدارة العامة للجوازات، على وجود تصريح سفر للمرأة التي ترغب بالسفر خارج المملكة ، عند غياب ولي الأمر .

وكانت سألت إحدى المواطنات الجوازات عبر الصفحة الرسمية ، قائلة: "السلام عليكم هل احتاج الى اذن سفر من ولي امري عند خروجي من السعودية لسفر مع اخي عمره ٢١ ؟".

وقالت الجوازات في ردها : "وعليكم السلام، في حال عدم مرافقة ولي الأمر يلزم إصدار تصريح سفر لتتمكن من المغادرة. سعدنا بتواصلك".