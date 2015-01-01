ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية بالصين إلى 38 قتيلا

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الارضية فى الصين إلى 38 اليوم الإثنين مع استمرار عملية الإنقاذ للبحث عن 13 مفقودا آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.





وفى ليلة الثلاثاء الماضي، أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الصين إلى دفن 21 منزلاً على الأقل.





وأبلغت السلطات المحلية في مقاطعة قويتشو تشاينا ديلي التي تتخذ من بكين مقرا لها، أن الحادث وقع في محافظة شويتشنج، ليوبانشوي.





ووفقاً لوكالة الأناضول، تم نقل الضحايا إلى مدرسة محلية للحصول على مأوى، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية والاستشارات النفسية.