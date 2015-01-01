تأكيدا لـ"الفجر الرياضي".. المقاولون العرب يطلب رسميا استعارة جيرالدو
تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة المقاولون العرب، للتفاوض حول استعارة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
واشتمل عرض المقاولون العرب والذي تم إرساله صباح اليوم، رغبتهم في فتح باب المفاوضات للتعاقد مع لاعب الفريق المحترف، لمدة عام على سبيل الإعارة، في ظل امتلاك الأهلي 5 لاعبين أجانب ضمن قائمته.
وأكمل العرض، أن ذئاب الجبل يسعى للاستفادة باللاعب في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين، مع ترك الأمور المادية للإدارة الحمراء لتحديدها.
وكان "الفجر الرياضي" انفرد في 15 يوليو الماضي، بدخول المقاولون العرب بمفاوضات شفوية للحصول على اللاعب، قبل أن يتم إرسال عرضا رسميا بالساعات الماضية.
المقاولون العرب يجس نبض الأهلي بشأن جيرالدو
وتوج الأهلي رسميا ببطولة الدوري العام بفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، بعد القمة التي جمعتهما مساء أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري العام.
ويحسم الأهلي قائمته المحلية والأفريقية خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان عنها قبل اغلاق باب القيد الأفريقي يوم 31 يوليو ويجب على الأهلي قيد 23 لاعب على الأقل في قائمته الأفريقية.
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