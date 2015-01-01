تأكيدا لـ"الفجر الرياضي".. المقاولون العرب يطلب رسميا استعارة جيرالدو

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة المقاولون العرب، للتفاوض حول استعارة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





واشتمل عرض المقاولون العرب والذي تم إرساله صباح اليوم، رغبتهم في فتح باب المفاوضات للتعاقد مع لاعب الفريق المحترف، لمدة عام على سبيل الإعارة، في ظل امتلاك الأهلي 5 لاعبين أجانب ضمن قائمته.



