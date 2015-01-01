الأهلي يكشف حقيقة غياب أبرز نجومه عن مباراة الهلال بدوري الأبطال

أصبح من المؤكد بأن يجري اللاعب دجانيني تافاريس مهاجم نادي أهلي جدة فحوصات طبية جديدة للتأكد من مدى سلامته للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة قبل نحو أسبوع واحد من المواجهة المرتقبة بين الهلال والأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.





وبحسب التقارير الصحفية، فإن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن انسحاب الثنائي "دجانيني تافاريس" وزميله " سعيد المولد" من تدريبات الفريق بسبب الإصابة، ولكن إصابة المولد ستبعده عن المباراة، في حين سيكون على دجانيني تافاريس إجراء بعض الفحوصات للتأكد من حالته الصحية قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.

يذكر بأن نادي أهلي جدة سيخوض مباراة قوية يوم الإثنين المقبل والموافق 5 أغسطس القادم مع نادي الهلال السعودي في دور ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها بنحو أسبوع ستكون مباراة العودة بين الفريقين.