ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يكشف حقيقة غياب أبرز نجومه عن مباراة الهلال بدوري الأبطال

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:34 م
الأهلي يكشف حقيقة غياب أبرز نجومه عن مباراة الهلال بدوري الأبطال
الاهلي السعودي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

أصبح من المؤكد بأن يجري اللاعب دجانيني تافاريس مهاجم نادي أهلي جدة فحوصات طبية جديدة للتأكد من مدى سلامته للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة قبل نحو أسبوع واحد من المواجهة المرتقبة بين الهلال والأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.


وبحسب التقارير الصحفية، فإن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن انسحاب الثنائي "دجانيني تافاريس" وزميله " سعيد المولد" من تدريبات الفريق بسبب الإصابة، ولكن إصابة المولد ستبعده عن المباراة، في حين سيكون على دجانيني تافاريس إجراء بعض الفحوصات للتأكد من حالته الصحية قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.

 

يذكر بأن نادي أهلي جدة سيخوض مباراة قوية يوم الإثنين المقبل والموافق 5 أغسطس القادم مع نادي الهلال السعودي في دور ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها بنحو أسبوع ستكون مباراة العودة بين الفريقين.

 

Advertisements
المزيد عن: مباراة قوية رياضة تافاريس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات