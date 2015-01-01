الصين تطلق مناورات كبرى قرب تايوان

بدأت الصين مناورات عسكرية فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه بالقرب من تايوان، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية اليوم الإثنين.





وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية بالصين، إن تدريبات ثقيلة بدأت مساء الأحد وصباح الإثنين وستستمر حتى يوم الجمعة.





وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت الولايات المتحدة في أوائل يوليو على صفقة لبيع أسلحة بقيمة 2.22 مليار دولار لتايوان، التى تعتبرها بكين مقاطعة "انفصالية".





وقال التقرير "النشاطان العسكريان يحدثان أساسا في مياه شمال وشرق تايوان" مضيفا أن نشاطا عسكريا آخر سيكون قبالة ساحل مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.





ولدى تمرير صفقة الأسلحة الأمريكية ، ستشتري تايوان 250 صاروخ ستينجر، 108 دبابة من طراز أبرامز والمعدات.





وقال التقرير "إنه من المتوقع أن تكون المناورات كبيرة، وتشمل جميع الفروع العسكرية لجيش التحرير الشعبي، وتكون بمثابة تحذير للانفصاليين التايوانيين".





وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها تمشيا مع سياسة الصين الواحدة، ومع ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات مع تايوان بشكل غير رسمي، وتبيع أسلحة بقيمة مليارات الدولارات كل عام لتايوان.