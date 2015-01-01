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البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب قرار السياسة النقدية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:30 م
البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب قرار السياسة النقدية
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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صعدت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب قرار السياسة النقدية والتطورات التجارية.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء ولمدة يومين مع توقعات بأن يقوم بخفض الفائدة.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغط على الفيدرالي قبيل الاجتماع قائلاً: "الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل الكثير من أجل تحفيز الاقتصاد مقارنة بما ستفعله البنوك المركزية في أوروبا والصين".

وفيما يتعلق بالتجارة، من المقرر أن يسافر اليوم وفد أمريكي إلى بكين لاستئناف المحادثات التجارية والتي توقفت منذ مايو الماضي.

وتستمر الشركات في الإفصاح عن نتائج الأعمال، حيث ارتفعت أرباح شركة "فايزر" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت إلى مستويات قياسية في نهاية تعاملات الجمعة الماضية مسجلةً مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 27222 نقطة.

فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 3025.1 نقطة، بينما انخفض "ناسداك" بنحو 0.09 بالمائة إلى 8323.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.113.
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