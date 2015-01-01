التعليم تصدر كتابًا دوريًا للاستفادة من تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد 2.0

أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا، استثمارًا لما تم من تدريب للمعلمين في المنظومة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسى 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتحقيق رؤية الوزارة في تطبيق النظام التعليمي الجديد (التعليم 2.0).



