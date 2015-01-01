التعليم تصدر كتابًا دوريًا للاستفادة من تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد 2.0
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:30 م
ريم محمود
Advertisements
Advertisements
أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا، استثمارًا لما تم من تدريب للمعلمين في المنظومة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسى 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتحقيق رؤية الوزارة في تطبيق النظام التعليمي الجديد (التعليم 2.0).
وأكد الكتاب الدوري على التزام جميع الإدارات التعليمية بما يلي: ينقل معلم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2018/ 2019 مع فصله إلى الصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، ولا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمى الجديد من المدرسة التى يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية، بالإضافة إلى تسكين جداول الصف الأول الابتدائى بالمعلمين فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2019، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسى.
Advertisements