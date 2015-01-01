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الهلال يجهز مفاجآة للجماهير ويقترب من خطف مهاجم الاتحاد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:26 م
الهلال يجهز مفاجآة للجماهير ويقترب من خطف مهاجم الاتحاد
ألكساندر بريجوفيتش
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محمد علي
 
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يحاول المدير الفني لنادي الهلال السعودي رازفان لوشيسكو" إقناع المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل إغرائه بالإنتقال إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن المدرب الروماني لنادي الهلال قد تحدث بشكل رسمي مع المهاجم الصربي، وأخبره برغبة النادي في الحصول على خدماته قبل غلق سوق الانتقالات خلال الشهر المقبل.

 

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الاقتصادية السعودية، إن رازفان لوشيسكو يريد ضم "بريجوفيتش" بسبب معرفته وعلاقته الجيدة مع المهاجم الصربي، والذي لعب تحت قيادته في نادي باوك اليوناني، حيث نجح الثنائي في قيادة باوك إلى تحقيق لقب الدوري والكأس في اليونان بعد غياب دام لمدة 30 عام.

 

يذكر بأن نادي الهلال يستعد في الوقت الحالي لمواجهة نادي أهلي جدة في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم 5 اغسطس المقبل.

 

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