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الأمن العام يكشف عن الخطط الأمنية والمرورية للحج.. غداً

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:27 م
الأمن العام يكشف عن الخطط الأمنية والمرورية للحج.. غداً
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الفجر السعودي
 
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تنظم قيادة قوات أمن الحج بالأمن العام وفي تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ (الثلاثاء)، باكورة المؤتمرات الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك في مقر الأمن العام بمنى، وفقاً لتصريحات مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي، موضحاً أن المؤتمر الصحفي الأول سيُسلط الضوء على الخطط العامة في الحج، بحضور قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية المعنية.

وذكر الأحمدي، أن قيادة قوات أمن الحج دأبت على تنويع مصادر تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصلة بأداء فريضة الحج، بما يُمكِّنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتيسير تنقلاتهم وأدائهم للنسك، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج، أن قيادة التوعية والإعلام وبدعم من المدير العام وقائد قوات أمن الحج قد استعدت جيداً لهذا الموسم إعلامياً وتوعياً، وأن كافة منسوبيها جاهزون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بهدف تقديم المضمون الأمني باحترافية.

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