طريقة تحضير ساندوتش الدجاج بالأفوكادو

مقادير ساندويشات الدجاج بالأفوكادو وصلصة الرانش الخفيفة للرجيم

- خبز التورتيلا : 4 أرغفة (أسمر)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : ثلث كوب

- صلصة الرانش الجاهزة : ثلث كوب (لايت)

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم ناعم)





طريقة تحضير ساندويشات الدجاج بالأفوكادو وصلصة الرانش الخفيفة للرجيم

اخلطي الأفوكادو مع عصير الليمون واهرسيه خشن.

اخلطي اللبن الزبادي مع صلصة الرانش والشبت والملح والفلفل والبقدونس والكرفس المفروم.

أضيفي الدجاج المسلوق لخليط الزبادي وحركي حتى تتمازج المكونات.

وزعي خليط الأفوكادو على الخبز ووزعي فوقه خليط الدجاج ولفي الخبز على شكل رولات وقدميه إلى جانب طبق من السلطة حسب الرغبة.