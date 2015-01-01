تواصل التدريب البحري المصري الأمريكي "تحية النسر- استجابة النسر"
وتضمن التدريب تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات؛ لتنفيذ أعمال قتال مشتركة، أظهرت مدى التناغم والتنسيق بين الوحدات البحرية لكل الدول المشتركة في التدريب، كما تم التدريب على اكتشاف وتحييد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تدريب للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلًا ونهارًا، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ واكتشاف الغواصات المعادية، كذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية، وتنفيذ معركة تصادمية والتدريب على الإمداد الجاف والتزود بالوقود بالبحر، وتنفيذ تشكيلات الإبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب، ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية، التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة.
يأتي التدريب في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات؛ أثناء تنفيذ مهامها القتالية وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال القوات البحرية المشتركة.
- ختام فعاليات التدريب المشترك "تحية النسر 2017" بين البحريتين المصرية والأمريكية
- مصر واليونان وقبرص ينفذون أكبر تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط (صور)
- أنشطة مكثفة للتدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر2018"
- شاهد.. اختتام فعاليات التدريب البحري بين مصر وأمريكا والإمارات والسعودية
- كل ما تريد معرفته عن التدريب البحري المصري الأمريكي "استجابة النسر 2018"
- اختتام المناورات البحرية "تحية النسر – استجابة النسر 2018"
- عاجل.. تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك "برى – جوى" خلال "النجم الساطع"
- وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان
- أنشطة مكثفة ضمن فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1/ اليرموك -4" بدولة الكويت (فيديو)
- أنشطة مكثفة للتدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر – إستجابة النسر 2019"