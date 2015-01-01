ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توترات جديدة بين الحكومة الصومالية وجماعة إسلامية معتدلة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:23 م
توترات جديدة بين الحكومة الصومالية وجماعة إسلامية معتدلة
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements
التقى رئيس الوزراء حسن علي خير برئيس أهل السنة والجماعة، وهي جماعة إسلامية معتدلة مسلحة، في بلدة الدسمارب وسط التوتر.


ويأتي الاجتماع بعد يوم من تشديد مقاتلي أهل السنة سيطرتهم على دسمارب ومناطق أخرى في المنطقة.


كما منعت المجموعة طائرة تقل قوات الجيش الصومالي التي أرسلتها الحكومة الفيدرالية من الهبوط في مطار دوسمارب.


وكان الجنود ، وفقًا للتفاهم السابق بين الحكومة الفيدرالية وقادة أهل السنة ، يتولون أمن المدينة من مقاتلي المجموعة.

ولا يزال السبب وراء التوتر الجديد بين الحكومة الفيدرالية وأهل السنة مجهولاً ، لكن التقارير تقول إن هناك خلافات بشأن راتب مقاتلي المجموعة الذين تم دمجهم مؤخرًا في الجيش الوطني.


وتشير التقارير إلى أن اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء وزعيم أهل السنة قد انتهى إلى خلاف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات