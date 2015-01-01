غسان سلامة يدعو السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا

بدأت منذ قليل جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث يلقي المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطته حول تطورات الوضع في ليبيا منذ انطلاق حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.





ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا، مؤكداً إن معظم قتلى الغارات الجوية خلال الحرب على العاصمة طرابلس "مدنيون".