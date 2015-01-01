دويتو جديد بين المدفعجية وناصر ناصر

يستعد الفريق الشهير (المدفعجية) بعد إحياءهم عدة حفلات داخل وخارج مصر، لتسجيل وتصوير أغنية جديدة بمشاركة مع مغني الراب الشاب "ناصر ناصر" الذي كان صدر له منذ فترة قصيرة كليب نفسي في حاجات كتير من إنتاج وإخراج ميدو منيب وتوزيع ديزل نجم فريق المدفعجية.



