إضراب عمال السكك الحديدية فى إسبانيا يتسبب فى إلغاء عشرات الرحلات

ألغت شركة رينفى، التي تدير السكك الحديدية في إسبانيا، تداول 707 قطارات يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو قبل توقفها الجزئي الذي عقدته نقابة العمل في يوم "حركة الركاب الاستثنائية"، حسبما أعلنت وزارة التنمية الإسبانية

ويتزامن هذا التاريخ مع أهم عمليات المغادرة والعودة خلال العام.





ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، سيكون هذا هو أول أربعة أيام من الإضرابات الجزئية التي تدعو إليها نقابة العمل، والتي ستتم ما بين 12 و 16 ساعة وبين 20 و 24 ساعة، ويطالب العمال زيادة في القوة العاملة والوفاء بتقليص ساعات العمل إلى 37.5 ساعة في الأسبوع.