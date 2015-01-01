أطعمة تخفض الكوليسترول.. تعرفي عليه

لهذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والوجبات السريعة، التي تزيد الكوليسترول، بإيجاد بدائل صحية تحد من هذا الخطر، ومنها:





1. الشوفان.





2. سمك السلمون.





3. الأفوكادو.





4. زيت الزيتون.





5. الخضراوات والفواكه مثل التفاح والفاصولياء.