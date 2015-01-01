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أطعمة تخفض الكوليسترول.. تعرفي عليه

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:13 م
أطعمة تخفض الكوليسترول.. تعرفي عليه
الشوفان
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لهذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والوجبات السريعة، التي تزيد الكوليسترول، بإيجاد بدائل صحية تحد من هذا الخطر، ومنها:

1. الشوفان.

2. سمك السلمون.

3. الأفوكادو.

4. زيت الزيتون.

5. الخضراوات والفواكه مثل التفاح والفاصولياء.
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