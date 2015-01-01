أطعمة تخفض الكوليسترول.. تعرفي عليه
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:13 م
Advertisements
Advertisements
لهذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والوجبات السريعة، التي تزيد الكوليسترول، بإيجاد بدائل صحية تحد من هذا الخطر، ومنها:
1. الشوفان.
2. سمك السلمون.
3. الأفوكادو.
4. زيت الزيتون.
5. الخضراوات والفواكه مثل التفاح والفاصولياء.
Advertisements
المزيد عن: طعمة تخفض الكوليسترول طعام صحة الانسان الكوليسترول الطعام
- 10 أطعمة على تحافظ تدفق الدم وتحميك من النوبات القلبية
- لمرضى القلب.. المسموح والممنوع تناوله لصيام آمن في رمضان
- أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرفي عليها!
- أبرز 5 أطعمة تخفض مستوى الكولسترول
- 7 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن.. تعرف عليها
- للعروس قبل زفافها.. 10 أسباب تجعلك تتبعين حمية البحر المتوسط