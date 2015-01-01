مؤشر بورصة دبي يصعد 1.12% بختام جلسة الأثنين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:17 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.21% رابحاً 34.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 211.1 مليون سهم محققة ما قيمته 296.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3639 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفع 25 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 8.33%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.05%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.54%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 13.89%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 11.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.14%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 1.13%.
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