رسميا.. بيراميدز يصفع الزمالك ويخطف صفقة "أنطوي"
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:16 م
هاني عصام
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نجحت إدارة نادي بيراميدز في حسم صفقة المهاجم الغاني جون أنطوى مهاجم فريق مصر للمقاصة بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل بعد الاتفاق
مع النادي واللاعب على تفاصيل العقد.
يذكر أن بيراميدز أعلن ضم أحمد علي من المقاولون
العرب وإسلام عيسى من المصري البورسعيدي، وطارق طه من الإسماعيلي ليواصل النادي دعم صفوفه استعددًا للموسم
الجديد.
ويشارك بيراميدز في الكونفيدرالية الموسم المقبل
بعد أن أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث بجدول الدوري.
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