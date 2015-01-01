بـ"مطواة".. سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في دمياط
الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:16 م
هند الشيال
Advertisements
Advertisements
تجمهر أهالي قرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بدمياط، بسبب مشاجرة بين زوجين، انتهت بقيام السيدة بطعن زوجها في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض عبارة عن سكين من سكاكين المطبخ.
وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى فارسكور المركزي لتلقي العلاج وتم نقله وايداعه العناية المركزي عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.
وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان وصدور أمر ضبط واحضار لزوجته، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة الشروع في قتل زوجها الذي لم تتحسن حالته الصحية.
وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان وصدور أمر ضبط واحضار لزوجته، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة الشروع في قتل زوجها الذي لم تتحسن حالته الصحية.
Advertisements
المزيد عن: سيدة تطعن زوجها دمياط حوادث الفجر اخبار الحوادث
- مسن يطعن نجلة بـ"مطواه " خلال مشاجرة بينهم بطوخ
- مصرع شاب إثر طعنة غادرة بدمياط
- إصابة إثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية بدمياط
- زوجة تطعن زوجها بعد تعاطيهما المواد المخدرة بدمياط
- سيدة تطعن نفسها بسلاح أبيض عقب مشاجرة مع زوجها في المنوفية
- عامل يطعن آخر بسلاح أبيض في دمياط
- 5 مصابين في حادث بطريق الروضة بدمياط (صور)
- صاحب محل يتهم شقيق زوجته بحرق منزله بطوخ بسبب الخلافات الزوجية