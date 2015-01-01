ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بـ"مطواة".. سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في دمياط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:16 م
بـمطواة.. سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في دمياط
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
تجمهر أهالي قرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بدمياط، بسبب مشاجرة بين زوجين، انتهت بقيام السيدة بطعن زوجها في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض عبارة عن سكين من سكاكين المطبخ.

وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى فارسكور المركزي لتلقي العلاج وتم نقله وايداعه العناية المركزي عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان وصدور أمر ضبط واحضار لزوجته، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة الشروع في قتل زوجها الذي لم تتحسن حالته الصحية.
Advertisements
المزيد عن: سيدة تطعن زوجها دمياط حوادث الفجر اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات