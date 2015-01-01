بـ"مطواة".. سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في دمياط

وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى فارسكور المركزي لتلقي العلاج وتم نقله وايداعه العناية المركزي عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.



وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان وصدور أمر ضبط واحضار لزوجته، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة الشروع في قتل زوجها الذي لم تتحسن حالته الصحية.

تجمهر أهالي قرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بدمياط، بسبب مشاجرة بين زوجين، انتهت بقيام السيدة بطعن زوجها في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض عبارة عن سكين من سكاكين المطبخ.