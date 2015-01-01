"مدني مكة" يتابع جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق

كثفت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ممثلة في إدارة السلامة، جولاتها الميدانية خلال موسم الحج 1440هـ، وتفقدت منشآت إيواء الحجاج بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة؛ بهدف التأكد من جاهزية أنظمة إطفاء الحريق والرش الآلي وأنظمة الإنذار.





كما شملت الجولات الميدانية تفقّد فرق الإشراف الوقائي بحضور مختصي السلامة في المنشآت، وفحص عناصر الأمان والسلامة بالمصاعد والسلالم الكهربائية والتأكد من جاهزية وفعالية مضخات الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائية واليدوية، وشهدت الجولة الكشف على مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية داخل الفنادق؛ للتأكد من عملها في حال انقطاع التيار الكهربائي العمومي.





ومن جهته، أوضح مدير إدارة السلامة بالعاصمة المقدسة المقدم المهندس فواز الزايدي، أن الجانب الوقائي يعد من أهم جوانب الخطة التنفيذية للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، ومن خلاله يتم التأكد من توفر وجاهزية اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في كل المواقع التي يرتادها ضيوف بيت الله الحرام، مؤكداً وجود خطة تفصيلية أثناء الموسم للوقوف على جاهزية تلك الأنظمة، وعدم وجود مخاطر وملاحظات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.





وأشار المقدم "الزايدي" إلى تكثيف الدور الرقابي من أجل رصد بعض المخالفات في المباني سواء وجود عوائق أمام مخارج الطوارئ أو الطبخ العشوائي في الممرات أو بعض الممارسات التشغيلية الخاطئة التي قد تؤثر على سلامة مرتادي تلك المنشآت، والتي سيتم التعامل معها بالإزالة الفورية لمسببات الحوادث وضبط المخالفات المرصودة ومن ثم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحاً أن مستوى الوعي قد تزايد بفضل البرامج التثقيفية والتوعوية والجولات الميدانية المستمرة للإشراف الوقائي، مما أدى إلى تقليص تلك المخالفات بشكل كبير.





وأوضح "الزايدي" أن جميع الجهود والإجراءات التي تعمل من أجل توفير أقصى درجات السلامة لضيوف بيت الله الحرام لتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة.





بدوره، أكد مدير مركز السلامة الميدانية بالعزيزية الرائد مجدي الغشمري استمرار تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت من خلال توزيع النطاق الجغرافي لمركز السلامة الميداني إلى عدد من المربعات وتغطيتها بمجموعات الإشراف الوقائي لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى التأكد من توفر كل متطلبات ووسائل السلامة داخل تلك المنشآت، بالإضافة إلى التحقق من تصاريح المنشآت من خلال خدمة سلامة الإلكتروني لإصدار التصاريح، كما يتم متابعة بلاغات السلامة الواردة سواء عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ أو عن طريق خدمة "سلامتي" الإلكترونية للبلاغات التي سهلت على مقدم البلاغ تمريره بشكل إلكتروني ومعالجته عن طريق الفرق الميدانية وإغلاق البلاغ آلياً.