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نجم بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري من أجل عيون الأهلي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:07 م
نجم بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري من أجل عيون الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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رفض محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب بيراميدز، فكرة الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد العرض الرسمي الذي قدمه الأبيض لضم اللاعب.

 

وقام أفشة بالتوقيع على "ورقة رغبة" بشكل رسمى تفيد برغبته فى الانتقال للأهلى ورفض لفكرة اللعب للزمالك، رغم مفاوضات مسئولي الأبيض.


وعلى الرغم من تراجع الأهلي عن الصفقة بسبب الأمور المادية، الا أن رغبة أفشة جعلت أدارة القلعة الحمراء تعود من جديد لعقد جلسة مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة.

 

وكان بيراميدز قد فتح المجال أمام رحيل أفشة وبعض اللاعبين، في ظل رغبة الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق بعمل عملية إحلال وتجديد.

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