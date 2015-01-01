"تمويلي" تبدأ التواجد في فروع هيئة البريد مطلع أكتوبر القادم

بدأت شركة " تمويلي " للمشروعات متناهية الصغر في تنفيذ خططتها التوسعية عبر تفعيل بروتكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد وذلكبصدد افتتاح فروع للشركة في مقر فروع البريد في عدد من محافظات الجمهورية.

وقال عمرو ابو العزم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة " تمويلي " ان المرحلة الاولى من الخطة تشمل افتتاح 7 فروع جديدة للشركةعبر مقرات هيئة البريد في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وذلكبالإضافة الى14 فرعاً قائماً حالياً في هذه المحافظات الاربعة الامر الذي يعني الوصول بشبكة فروع "تمويلي " في هذه المحافظات الى 21 فرعاً بينما ترتفع شبكة الفروع على مستوى الجمهورية الى 35 فرعاًتغطي عدد كبير من محافظات الوجهين القبلي والبحري.





وأكد عمرو ابو العزم ان هذا التحرك يأتي في إطار خطة استثمار زيادة رأسمال الشركة من 50 ال 75 مليون جنيه والتي تمت مؤخراً حيث كان التوسع عبر شبكة فروع البريد أحد دوافع زيادة رأس مال الشركة. لا سيما وان هيئة البريد تعد مساهم غير مباشر في "تمويلي"وذلك عبر ذراعها الاستثمارية شركة البريد للاستثمار .





كما تأتي هذه الخطوة انعكاساً لثقة هيئة البريد في نموذج اعمال شركة " تمويلي " الذي اثبت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.





من جهته قال احمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " تمويلي " ان الفروع الجديدة سوف تدخل الخدمة مطلع شهر اكتوبر القادم حيث يجرى حالياً عملية تجهيز الفروع وامدادها بالنظم التكنولوجيةاللازمة مشيراً الى ان الشركة رصدت نحو 7 ملايين جنيه سيتم ضخها كتمويلات لنحو 3500 عميل جديد من خلال هذه الفروع السبعة.





واوضح خورشيد ان نموذج اعمال الشركة يركز على التواجد بقوة في محافظات الصعيد نظراًلارتفاع الفجوة التمويلية بها واحتياجها الشديد للتمويل ومواكبة خطة الدولة الرامية للإسراع بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةفي المناطق الريفية الفقيرة والمهمشة الي جانب تمكين المرأة في الصعيد من الحصول على فرص تمويل واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هناك.





وكانت "تمويلي " قد وقعت منذ عدة اسابيع اتفاقية مع هيئة البريد يتم بموجبها استخدام فروع البريد في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم خدمات التمويل وتحصيل اقساط التمويل التي تمنحها الشركة لعملائها.





وتتيح الاتفاقية لشركة "تمويلي" استخدام البنية التحتية التكنولوجية لهيئة البريد في تقديم مختلف الخدمات المالية لعملائها من صرف تمويلات وتحصيل اقساط واصدار بطاقات مدفوعة مقدما لصالح عملاء التمويل متناهي الصغر وبما يتيح انتشاراً جغرافياً كبيراً ويضمن سرعة وصول خدماتها لعملائها في وقت قياسي .





جدير بالذكر ان محفظة " تمويلي " تبلغ حاليا 400 مليون جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل. ويساهم في رأسمال " تمويلي " كل من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنميةالي جانب شركة البريد للاستثمار.



