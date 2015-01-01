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"السعودية" تنظم أغلى وأكبر سباق للخيول في العالم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:06 م
السعودية تنظم أغلى وأكبر سباق للخيول في العالم
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ذكرت مجلة أمريكية متخصصة في سباقات الخيول ، عن تنظيم المملكة لسباق دولي للخيول سيحمل أسم "كأس السعودية"

وأوضحت مجلة بلود هورس " أن المسؤولين بالمملكة سيعلنون الحدث في مؤتمر صحفي سيعقد في السابع من أغسطس المقبل في حلبة "ساراتوجا سبيرنجز" العالمية للخيول بمدينة نيويورك الأمريكية ، سيشارك فيه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد. 

وأضافت" أن السباق مصمم ليكون الأكبر والأعلى قيمة في العالم ، وذلك في فبراير من العام المقبل 2020 ، مبينة أنه لم تصدر حتى الآن أي معلومات عن مسافة السباق الدولي ، وقيمة الجوائز.

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