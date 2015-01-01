"السعودية" تنظم أغلى وأكبر سباق للخيول في العالم

ذكرت مجلة أمريكية متخصصة في سباقات الخيول ، عن تنظيم المملكة لسباق دولي للخيول سيحمل أسم "كأس السعودية"





وأوضحت مجلة بلود هورس " أن المسؤولين بالمملكة سيعلنون الحدث في مؤتمر صحفي سيعقد في السابع من أغسطس المقبل في حلبة "ساراتوجا سبيرنجز" العالمية للخيول بمدينة نيويورك الأمريكية ، سيشارك فيه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد.





وأضافت" أن السباق مصمم ليكون الأكبر والأعلى قيمة في العالم ، وذلك في فبراير من العام المقبل 2020 ، مبينة أنه لم تصدر حتى الآن أي معلومات عن مسافة السباق الدولي ، وقيمة الجوائز.



