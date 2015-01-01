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السعودية تحدد تطعيمات ضرورية للحجاج من خارج المملكة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:00 م
السعودية تحدد تطعيمات ضرورية للحجاج من خارج المملكة
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حددت وزارة الصحة السعودية مجموعة من التطعيمات الضرورية للحجاج من خارج المملكة العربية السعودية والقواعد المحددة لها، وحتى يمر موسم الحج بسلام هناك مجموعة من التطعيمات االتى يجب على الحجاج الاهتمام بها، قبل السفر للحج.

ونشرت الوزارة انفوجرافا مبسطا لهذه التطعيمات والتى تتمثل فى:

- تطعيم الحمى الصفراء تطعيم إلزامى لدول محددة وهى بعض دول إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ، ويجب إعطائه لكل سكان هذه المناطق قبل الحج بـ10 أيام.

- التطعيم ضد الحمى الشوكية وهو إلزامى لكل الدول ، يتم إعطاؤه لمن لم يسبق تطعيمهم فى الخمس سنوات الماضية قبل الحج بـ 10 أيام .

- الأنفلونزا الموسمية : تطعيم إلزامى لجميع الدول يتم إعطاؤه قبل الحج بأسبوعين.

- التطعيم ضد الفيروس الثلاثى الحصبة النكاف الحصبة الالماكنية  ، وهو الزامى لكل الدول أيضار وجميع الأعمار يتم إعطائه قبل الحج بأسبوعين.
السعودية تحدد تطعيمات ضرورية للحجاج من خارج المملكة
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