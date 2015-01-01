منظمات غير حكومية استرالية تحول 1.1 مليار دولار إلى الملاذات الضريبية

ذكر تقرير صادر عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية في أستراليا أن شركات التعدين الأسترالية حولت ما يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أسترالي (760 مليون دولار أمريكي) من أرباحها في قارة أفريقيا إلى الملاذات الضريبية خلال عام واحد، وهو ما حرم هذه الدول الأفريقية من حصيلة ضريبية مهمة.





وبحسب التقرير الذي نشرته منظمات "أوكسفام" الدولية المعنية بمكافحة الفكر في العالم و"الكنيسة المتحدة "و"شبكة العدالة الضريبية"، فإن إيرادات الضرائب في تلك الدول الأفريقية التي تعمل فيها شركات التعدين الأسترالية كانت ستزيد بمقدار 289 مليون دولار إذا لم يتم تحويل تلك الأرباح إلى الملاذات الضريبية وذلك بناء على بيانات عام 2015 . وهذه الزيادة المفقودة في الإيرادات تعادل سبعة أمثال إجمالي تكاليف برامج مكافحة الملاريا في تسع دول فقيرة في جنوب الصحراء الأفريقية.





وذكرت المنظمات غير الحكومية في بيان إنه كان يمكن إنفاق هذه الإيرادات المفقودة على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات ومساعدة شعوب هذه الدول الفقيرة في مواجهة الفقر والتفاوت الصارخ في الدخول.





وقالت المنظمات إن أغلب شركات التعدين الأسترالية لا تنشر معلومات كافية عن ضرائبها، وهو ما يحتم ضرورة تشديد قواعد شفافية هذه الشركات من أجل إلزام الشركات بدفع الضرائب للدول التي تحقق فيها الأرباح.



