دانة غاز الإماراتية تفوض مستشارا لبيع أصولها في مصر

قال مصدران مطلعان إن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.





وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن، ورفض متحدث باسم دانة غاز التعقيب فيما لم يرد تيودور بيكرينج هولت آند كو على طلب التعليق الذي أرسل في غير ساعات العمل.







