ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حكم نهائي برفض دعوى مصطفى كامل لاستبعاد "شاكر" من انتخابات الموسيقيين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:51 م
حكم نهائي برفض دعوى مصطفى كامل لاستبعاد شاكر من انتخابات الموسيقيين
أرشيفية
Advertisements
طباعة
سمر جابر
 
Advertisements
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الفنان مصطفي كامل والذى طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة والقاضي برفض دعاوه باستبعاد هانى شاكر من انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من الفنان مصطفى كامل المطالبة برفض قبول أوراق ترشح الفنان هانى شاكر فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وكان الفنان مصطفي كامل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب باستبعاد ترشح هانى شاكر بانتخابات المهن الموسيقية، وذلك لعدم توافر شروط الترشح فيه، وأنه يمتلك شركة خاصة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات