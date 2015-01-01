السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ14 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين على أسهم شركتي العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، بقيمة إجمالية بلغت 13.93 مليون ريال.





ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة الأولى على "الفخارية" عند سعر 44.50 ريال، بقيمة بلغت 3.56 مليون ريال.

وبلغت قيمة صفقة "العبداللطيف" نحو 10.37 مليون ريال، وتم التنفيذ عند 10.50 ريال.





والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.





ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.





بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.