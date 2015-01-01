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الحارس البرتغالي موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:41 م
الحارس البرتغالي موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال
الحارس البرتغالي موريرا
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أميرة فطيم
 
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انضم الحارس البرتغالي، خوسيه موريرا، اليوم الإثنين، إلى قائمة الجهاز الفني لنادي الهلال، ليكون مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وجاء ذلك بعد أن أنهى موريرا كافة ارتباطاته، وتم اعتماده ضمن الطاقم الفني للمدرب الروماني، رازفان لوشيسكو.


وأصر المدرب الروماني على تواجد موريرا في القائمة المُعلن عنها، في بداية تعاقده مع الهلال.


والجدير بالذكر أنه قبل اعتزال موريرا لحراسة المرمى كان يلعب الموسم الماضي لنادي سي دي كوفا البرتغالي.

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