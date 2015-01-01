نجم برشلونة قريب من زينيت الروسي

ذكر تقرير صحفي ان لاعب برشلونة بات قريبا من المغادرة إلى فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال الانتقالات الصيقية الحالية.





ووفقاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" أن زينيت الروسي مستعد مبلغ مادي40 مليون يورو من اجل التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم .





ولم يحظ صاحب الـ22 عام منذ إنضمامه للفريق الكتالوني في صيف 2018 قادما من بوردو الفرنسي بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وشارك في إجمالي 24 مباراة معظمها كبديل، سجل فيها 4 أهداف.





وأختتمت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي المدير الفني يسعى للتركيز فقط مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، وبيع الأسماء الأخرى وبينها البرازيلي مالكوم.