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تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمحافظة السويس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:39 م
تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمحافظة السويس
اللقاء
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أبوبكر عبد المعز
 
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عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا للتأكيد على بدء العمل في مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية مؤكدا علي رؤساء الأحياء التنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات وشركتي الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والصرف الصحي وهيئة قناة السويس والجهات المعنية لتحديد أماكن الحفر بالأحياء لمد الكابلات اللازمة للمشروع والانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية للشوارع قبل البدء في أعمال الرصف.

كما أكد السكرتير العام على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة توفير قاعدة البيانات المطلوبة لاستكمال المشروع والتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات والمكتب الفني للتنسيق والمتابعة.
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