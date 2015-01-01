الهلال يتوصل لاتفاق تجديد عقد الدوسري

ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، توصلت لاتفاق لتجديد تعاقد سالم الدوسري، جناح فريق “الزعيم”، لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه.





وبحسب ما أوردته صحيفة “ألمدينة” السعودية، فإن إدارة نادي الهلال اتفقت مع الدوسري على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، بدايةً من انتهاء عقده في يناير القادم.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن تجديد عقد الدوسري سيكلف خزانة نادي الهلال 18 مليون ريال، حيث سيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 6 ملايين ريال.

ودخل الدوسري الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ أخر دون الرجوع لإدارة ناديه الهلال، حيث من المقرر أن ينتهي تعاقده مع “الأزرق” بنهاية عام 2019 الجاري.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة الهلال عرضت على الدوسري تمديد تعاقده لمدة 3 سنوات، ولم يتم الكشف عن موقف اللاعب حتى الآن.





ويرتدي الدوسري قميص الهلال منذ عام 2011، ولعب الجناح صاحب الـ27 عاماً مع “الزعيم” 27 مباراة في الموسم الأخير بجميع المسابقات، ونجح في إحراز 5 أهداف وصناعة 6 آخرين.